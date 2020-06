Euronics, è tempo di Tecnoshow: le offerte del nuovo volantino di Giugno 2020

Fino al 14 Giugno 2020 è tempo di "Tecnoshow" sul sito web di Euronics. La catena di distribuzione ha infatti lanciato il nuovo volantino, che permette di risparmiare su vari prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui anche smartphone ed accessori.

Partendo proprio dagli smartphone, l'iPhone 11 da 128GB può essere acquistato ad 859 Euro, il 3,37% in meno rispetto agli 889 Euro. In sconto però c'è anche l'Huawei P30 Lite a 229,90 Euro, dai 299,9 Euro, mentre lo Xiaomi Redi Note 9 Pro viene proposto a 299 Euro. Il Galaxy S10 Lite invece passa a 589 Euro, il 13,25% in meno rispetto al prezzo di listino di 679 Euro.

Super offerta sulle AirPods Pro 2 con case di ricarica standard (Lightning), che è disponibile a 139 Euro, per un risparmio di 40 Euro (il 22,35%) rispetto al prezzo imposto dal produttore di 179 Euro.

Più ristretta invece l'offerta sulla TV a LED: la Philips 32PHS4503/12 da 32 pollici è disponibile a 179 Euro, lo stesso prezzo della Panasonic TX-32G310E da 32 pollici, su cui però l'offerta è più consistente ed arriva al 28%.

Rientrano però nel volantino anche accessori, all-in-one e tantissimi giochi e prodotti per l'home entertainment. Ad esempio la soundbar LG S2J è disponibile a 99 Euro, dai 169 Euro precedenti.

