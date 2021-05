Da Euronics torna il Tecnoshow: sconti fino al 12 Maggio su tanti prodotti

Mentre continuano gli LG Days di Euronics, la catena di distribuzione in giornata odierna rilancia il Tecnoshow, il nuovo volantino che sarà attivo fino al prossimo 12 maggio e che propone un'ampia gamma di offerte su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

L'all-in-one HP B0005NL con processore Intel Premium, 8 gigabyte di RAM, scheda grafica Intel e sistema operativo Windows 10 può essere portato a casa a 449 Euro, il 18,21% in meno rispetto ai 549 Euro di listino.

Sempre fronte PC e laptop, segnaliamo anche la promozione sul Lenovo Ideapad 3, con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Celeron, 4 gigabyte di RAM ed hard disk da 1 terabyte, che passa a 369 Euro, il 7% in meno rispetto ai 399 Euro di listino.

Il monitor da PC HP 24F da 24 pollici invece passa a 129 Euro, il 18,87% in meno rispetto ai 159 Euro imposti dal produttore. Interessante anche l'offerta sul monitor Lenovo G24 da 23,6 pollici, che è disponibile a 179 Euro.

La consegna ha costi variabili a seconda dei prodotti, mentre il ritiro dell'usato è sempre a costo zero, così come il ritiro contestuale in negozio.

Il volantino completo può essere consultato direttamente a questo indirizzo. Come sempre in questi casi, consigliamo di consultare lo store locator prima di rivolgervi al punto vendita più vicino.