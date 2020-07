Euronics, torna la truffa del finto concorso a premi: occhio all'SMS!

Negli ultimi ore diversi utenti hanno ricevuto un SMS apparentemente intestato ad Euronics contenente un link per partecipare ad un concorso a premi, che permette di scegliere una ricompensa. Ovviamente si tratta di una truffa, in quanto la catena di distribuzione non sta proponendo nulla di tutto ciò.

Secondo quanto riferito da vari siti, si tratta di una campagna di phishing che porta all'inserimento di dati personali degli utenti che, poi, vengono venduti sul dark web. In alcune circostanze il modus operandi è anche stato utilizzato anche per sottrarre denaro dai conti correnti.

L'SMS ricevuto da vari utenti è il seguente: "ciao XXX (nome della persona), sei uno dei vincitori di XXX (nome di una città) del concorso Euronics. Seleziona qui il tuo prodotto: XXX (link dove premere)”.

In circostanze tipo queste l'unico modo per difendersi è rappresentato dalla cancellazione del messaggio: sconsigliamo vivamente di non cliccare su alcun link e di evitare di propagare la catena.

Euronics di recente ha lanciato un volantino su iPhone 11 Pro, che sarà attivo fino al 12 Luglio prossimo e consentirà di acquistare a prezzo ridotto uno degli smartphone top di gamma 2019 della società di Cupertino. Per tutte le offerte vi invitiamo ad affidarvi a queste pagine oltre che ai siti ufficiali.