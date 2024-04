Euronics: il meglio di TV, smartphone ed accessori in offerta fino al 1 Maggio

Fino al 1 Maggio 2024, Euronics propone il nuovo volantino “Top Tech” che propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti, tra cui TV, smartphone ed accessori d’elettronica.

Nel comparto audio video, troviamo il TV LG OLED 55B36LA da 55 pollici a 999 Euro, in calo dai 1599 Euro di listino, mentre il Samsung UE75CU7170UXZT da 75 pollici 4K viene proposto ad 849 Euro, in calo dai 999 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Samsung QLED UHD da 55 pollici, a 749 Euro, in calo dai 1099 Euro di listino. VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Il Samsung Galaxy Watch6 da 44mm invece è disponibile a 299 Euro per la variante con cassa da 44mm, mentre quella da 40mm è disponibile a 269 Euro, dai 319 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 13 viene proposto a 269 Euro invece, dai 299 Euro di listino. in offerta troviamo anche il Samsung Galaxy S24 da 128 gigabyte, a 929 Euro, mentre il Galaxy S24+ passa a 1189 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla vendita e spedizione, oltre che sull'eventuale possibilità di effettuare il pagamento dilazionato, vi rimandiamo direttamente alle pagine dei singoli prodotti.