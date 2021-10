Euronics, ultime ore: 40% di sconto su Samsung Galaxy S20 FE con Snapdragon 865

Non ci sono solamente offerte di MediaWorld sui prodotti Samsung. Infatti, Euronics ha avviato un'iniziativa promozionale legata allo smartphone Samsung Galaxy S20 FE.

Più precisamente, il prodotto viene proposto a un prezzo pari a 399 euro mediante il portale ufficiale di Euronics. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del dispositivo ammonterebbe a 669 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 270 euro. Niente male per coloro che stanno tenendo d'occhio da tempo il prezzo dello smartphone, in virtù anche del fatto che MediaWorld vende il dispositivo a 499 euro, mentre i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a 459 euro. Per quel che riguarda, invece, Unieuro, quest'ultima catena vende lo smartphone a 499 euro.

Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente. Attenzione però: la promozione avviata da Euronics rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Infatti, sul sito Web ufficiale della popolare catena si legge che l'offerta è valida solamente fino al 10 ottobre 2021 (salvo esaurimento scorte).

Per il resto, potreste voler approfondire il prodotto coinvolto mediante la nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE (anche se all'uscita non era ancora arrivata la variante 4G con Snapdragon 865, ovvero quella a cui si fa riferimento in questa notizia).