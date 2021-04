Euronics, ultime ore Sconto IVA: cinque offerte da non perdere

Mentre da MediaWorld sono appena cominciato i Mega Sconti di maggio 2021, nella catena di negozi Euronics sta per concludersi lo Sconto IVA e Doppio Sconto IVA lanciato a metà aprile. Vediamo dunque cinque offerte da non perdere assolutamente per queste ultime ore di promozioni su smartphone, computer portatili e smart TV.

Partiamo con due telefoni, in particolare dall’estremamente economico Motorola moto g9 power che scende dai 249,90 Euro di listino ai 179 Euro attuali. Questo smartphone presenta un display IPS LCD HD+ da 6,8 pollici, accompagnato sotto la scocca dal chipset Qualcomm Snapdragon 662 octa-core a 2 GHz, 4 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre la batteria è da 6000 mAh e presenta la ricarica rapida a 20W. Per quanto riguarda la fotocamera, infine, il modulo posteriore figura tre sensori (64MP principale + 2MP macro + 2MP profondità) mentre anteriormente appare un’unica lente da 16 megapixel.

Altro modello che consigliamo è lo smartphone medio-gamma OPPO A91 disponibile a 210 Euro al posto di 329 Euro. In questo caso si parla di un display FHD+ da 6.4 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e con notch a goccia. Il cuore pulsante del dispositivo è il chip octa-core MediaTek Helio P70, accompagnato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD e una batteria da 4025 mAh con ricarica rapida VOOC 3.0. Infine, troviamo una fotocamera quadrupla posteriore (48 + 8 + 2 + 2 megapixel) e un singolo sensore anteriore da 16 MP.

Passando al mondo dei notebook troviamo il modello Lenovo IdeaPad 5 14ITL05, venduto fino a domani a 695 Euro anziché 849 Euro, diventando così il notebook più economico del volantino in questione. Questo computer portatile presenta il processore Intel Core i5-1135G7 da 2,4 GHz base e 4,2 GHz Boost, assieme alla scheda grafica integrata Intel Iris Xe, 8 GB di memoria RAM DDR4, 512 GB di SSD in formato M.2 e un display IPS Full HD da 14 pollici.

Non mancano però anche diversi smart TV tra cui il modello LG OLED 55GX scontato di ben 700 Euro a 1.799 Euro. Si tratta di un televisore dotato di pannello OLED da 55 pollici, come deducibile dal nome stesso, e dalla risoluzione Ultra HD 4K. Il supporto a DVB-T2 per il digitale terrestre è immancabile e troviamo pure tecnologie come HDR e Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è webOS.

In alternativa si trova anche lo smart TV Samsung QE55Q95TATXZT sempre con pannello QLED da 55 pollici Ultra HD 4K, sintonizzatore DVB-T2 e DVB-S2 come il modello precedente, HDR, Dolby Digital Plus e sistema operativo proprietario TizenOS. Qui il prezzo è ancora più allettante, dato che si parla di 1299 Euro al posto di 1799 Euro.

Ma a proposito di TV Samsung, ricordiamo che da Unieuro è possibile trovare tantissimi modelli in sconto in occasione dei Samsung Dream Days.