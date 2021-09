Euronics, ultime ore di Speciale Audio-Video: 5 smart TV DVB-T2 da non perdere

Lo Speciale Audio-Video da Euronics sta per concludersi: essendo la fine del volantino data per il 30 settembre 2021, vediamo in questa occasione 5 smart TV DVB-T2 in offerta da non perdere, tra i quali figura anche un interessante modello top di gamma della serie Sony Bravia XR.

Partiamo però dai modelli più economici, in particolare il televisore Hisense 43A7160F che scende da 449 Euro a 349 Euro, dotato di display LED Ultra HD 4K da 43 pollici, sistema operativo VIDAA 4.0 con app preinstallate come Netflix, YouTube, Prime Video, DAZN e Infinity, supporto alla tecnologia video HDR e decoder audio Dolby Digital Plus.

Passiamo dunque al Samsung Crystal UE43AU8070, televisore proposto a 479 Euro anziché 549 Euro. Anche in questo caso troviamo uno schermo LED Ultra HD 4K da 43 pollici, con refresh rate di 50Hz, supporto a HLG, HDR e HDR+, Dolby Digital Plus come decoder audio e sistema operativo proprietario Tizen. Alternativa ancor più interessante è Samsung QLED QE55Q60A, televisore con pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz, tecnologia HLG e HDR 10+ lato video e Dolby Digital Plus lato audio, proposto però a 769 Euro al posto di 1.049 Euro.

Cambiamo brand e vediamo il modello Sony KE55XH9096BAEP venduto a 749 Euro anziché 1.099 Euro: si tratta di un Android TV aggiornato alla versione 9.0 Pie con display LED Ultra HD 4K da 55 pollici e refresh rate di 100Hz, supporto all’HDR e Dolby Atmos lato audio. Infine troviamo l’inizialmente citato Sony Bravia XR55A83JAEP venduto a 1.499 Euro anziché 1.899 Euro, Google TV d’annata 2021 con pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici, frequenza d’aggiornamento pari a 100Hz, decoder audio Dolby Atmos e, lato video, supporto a HLG, HDR10 e Dolby Vision.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo anche segnalato un TV LG OLED 2021 scontatissimo su Amazon.