Euronics, ultime ore di Tecnoshow: cinque sconti imperdibili su laptop e monitor

L’iniziativa “Tecnoshow” proposta dalla catena di negozi Euronics sta per concludersi: tra le tante offerte su PC All-In-One e altri prodotti di elettronica, oggi vi consiglieremo in particolare cinque promozioni su computer portatili e monitor di fascia alta e da gaming, tutte a marchio Lenovo e HP. Ecco i modelli interessati.

Partiamo dall’unico monitor che risulta davvero interessante tra tutte le offerte proposte, ovvero il modello Lenovo G24-10 65FDGAC2IT dotato di schermo LCD Full HD 16:9 da 23,6 pollici con luminosità 300 cd/m², tempo di risposta di 1 ms, una porta HDMI e anche supporto al refresh rate di 144 Hz. In questo caso si parla di uno sconto del 21.83%, dai 229 Euro di listino ai 179 Euro attuali.

Ora passiamo subito al computer portatile Lenovo IdeaPad 3 15IGL05, l’unico modello di fascia bassa che segnaleremo in questa occasione e il cui prezzo è sceso a 369 Euro a partire dai 399 Euro base. Questo laptop nello specifico presenta un display LED HD da 15,6 pollici 1366 x 768, mentre sotto la scocca troviamo la CPU Intel Celeron N4020 dual-core con velocità di clock Turbo a 2,8 GHz, assieme alla scheda grafica condivisa Intel UHD Graphics 600, 4GB di memoria RAM DDR4 e HDD da 1000GB.

Segue dunque il modello Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 dotato di CPU AMD Ryzen 7 4700U con velocità di clock base a 2 GHz, 16GB di RAM DDR4, SSD per 1000GB di spazio, display LED Full HD da 14 pollici, supporto a Bluetooth 5.0 e sistema operativo Windows 10. In questo caso si parla di un calo a 1099 Euro anziché i 1299 Euro di listino.

Altro laptop particolarmente interessante è Lenovo Legion 5 15IMH05H proposto a 1.599 Euro anziché 1.799 Euro. Questo notebook da gaming giunge con processore Intel Core i7-10750H e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di memoria GDDR6. Lato memoria troviamo invece 16GB di RAM e 512GB di archiviazione in formato SSD, mentre il display è un pannello LED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Non manca il supporto a Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.0.

Dulcis in fundo, segnaliamo il notebook HP OMEN 15-EK0022NL dotato sempre di CPU Intel Core i7-10750H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 GB di RAM DDR4, 1000 GB SSD e display WLED Full HD da 15,6 pollici. Lato audio figura un setup firmato Bang & Olufsen con supporto alla tecnologia DTS:X Ultra. In questo ultimo caso si parla di 1499 Euro al posto di 1699 Euro.

Ricordiamo infine che anche da Unieuro è possibile trovare molti laptop in offerta in occasione del volantino “Passione Casa”, per cali di prezzo fino a 220 Euro in meno.