Euronics Voglia d'Estate: 3 computer portatili HP in offerta, fino 300 Euro in meno

Grazie all’attuale volantino Voglia d’Estate di Euronics, disponibile fino al prossimo 1° giugno 2022, potrete scegliere tra diversi notebook in promozione per ogni vostra esigenza. In questo contesto specifico riprenderemo, in particolare, 3 computer portatili HP con tagli fino al 35% sul prezzo di listino.

Partiamo con il convertibile HP Pavilion X360 14-DY0004NL, venduto nella colorazione Natural Silver a 449 Euro al posto di 699 Euro. Si tratta di un modello con schermo touch FHD da 14 pollici, processore Intel Core i3-1125G4 capace di arrivare fino a 3,7 GHz di clock, 8 GB di RAM DDR4 e SSD da 256 GB. Il sistema operativo è Windows 10 Home in S mode, ma potrete effettuare l’update a Windows 11 sin da subito.

Segue il modello HP 15S-FQ2063NL proposto invece a 599 Euro anziché 799 Euro, caratterizzato dalla dotazione lato memoria di 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB, mentre la CPU Intel Core i5-1135G7 è il cuore pulsante operante a massimo 4,2 GHz. Infine, lo schermo presente è un WLED Full HD da 15,6 pollici e il sistema operativo è Windows 11 alla prima accensione.

Concludiamo questo trio con il modello HP Victus 16-D1008NL venduto normalmente a 1.499 Euro e in sconto ora a 1.199 Euro. Questo computer portatile di fascia alta è pensato principalmente per il gaming ed è dotato di uno schermo FHD da 16,1 pollici, 16 GB di RAM DDR5, SSD da 512 GB, e processore Intel Core i7-12700H capace di arrivare fino a 4,7 GHz di clock. La scheda grafica dedicata è la NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti e, infine, il sistema operativo è Windows 11 Home.

Sempre da Euronics ricordiamo che è attiva la Dyson Week con promozioni interessanti su aspirapolvere e molto altro.