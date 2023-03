Euronics, parte il volantino 'Aspettando la Primavera': offerte incredibili di Marzo 2023

Parallelamente allo Sconto IVA e Doppio Sconto IVA di Euronics, la catena di distribuzione lancia oggi il nuovo volantino “Aspettando la Primavera” che fino al 29 Marzo 2023 propone offerte definite “incredibili” su un’ampia gamma di prodotti.

Il notebook HP Victus 15 è disponibile a 999 Euro nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7, 16GB di RAM ed sSD da 512GB: il risparmio è del 28% rispetto ai 1.399 Euro di listino, ed Euronics dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 333 Euro al mese.

In sconto segnaliamo anche l’Acer Nitro 5, nella variante con AMD Ryzen 7, SSD da 512GB e 16GB di RAM: in questo caso il prezzo proposto è di 1299 Euro, in calo del 35% dai 1999 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti disponibili a prezzo ridotto troviamo anche un TV LG LED UHD 4K da 55 pollici a 449 Euro, il 30% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, ma anche l’OLED 55CS6 da 55 pollici a 1199 Euro: in questo caso la riduzione è del 40% dai 1999 Euro imposti dal produttore.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulla vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.