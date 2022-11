Euronics, al via il volantino di Dicembre 2022: Star Days con sconti fino al 50%

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che sarà attivo fino al 7 Dicembre 2022, e propone gli Star Days con promozioni stellari fino al 50% su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Il Dyson V10 Absolute è disponibile a 399 Euro, il 20% in meno rispetto ai 499 Euro di listino.

In sconto troviamo anche diversi modelli di notebook: l'HP 15S, con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i3, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 449 Euro, il 21% in meno rispetto ai 569 Euro imposti dal produttore. Tra le promozioni segnaliamo anche l'HP 17 da 17,3 pollici con CPU Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 1 terabyte, che passa a 749 Euro, con un risparmio del 16% dagli 899 Euro precedenti. Acer propone invece l'Acer Travelmate P2, con display da 15,6 pollici, processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 599 Euro, il 25% in meno dai 799 Euro di listino.

Fronte TV, invece, il Samsung QE55Q60B da 55 pollici è disponibile a 649 Euro, il 38% in meno rispetto ai 1049 Euro di listino, mentre il Sony Bravia LED 4K KD43X81KAEP da 43 pollici viene proposto a 599 Euro e l'LG OLED 65CS6 da 65 pollici è disponibile a 1699 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.