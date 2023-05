Euronics, al via il volantino 'Passione Apple': tante offerte fino al 7 Giugno

Da ieri, 11 Maggio 2023, è disponibile il nuovo volantino di Euronics “Passione Apple” che fino al 7 Giugno 2023 propone un’ampia gamma di riduzioni su tantissimi prodotti Apple.

Tra le offerte, il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte è disponibile a 999 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1229 Euro di listino. Interessante anche il MacBook Air da 13 pollici con processore M2, a 1399 Euro, con un risparmio dell’8% dai 1529 Euro di listino.

Per quanto riguarda iPhone, l’iPhone 14 da 256 gigabyte passa a 999 Euro, il 13% in meno dai 1159 Euro precedenti, mentre l’iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte passa a 1349 euro, il 9% in meno rispetto ai 1499 Euro imposti dal produttore, mentre il modello da 512GB viene proposto a 1749 Euro, con un risparmio del 6% dai 1879 Euro di listino.

Fronte Apple Watch, invece, Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa da 45mm passa a 489 Euro, mentre la variante da 41mm viene proposta a 449 Euro Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm è disponibile a 319 Euro, l’8% in meno dai 349 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.