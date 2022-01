Euronics, via al volantino 'Universo Apple': sconti fino al 9 Febbraio 2022

Euronics rilancia oggi le sue promozioni e propone il nuovo volantino "Universo Apple", attivo fino al 9 Febbraio 2022 e che propone un'ampia gamma di offerte sui prodotti del colosso di Cupertino.

L'iPhone 13 Mini da 128 gigabyte è disponibile a 749 Euro, il 10,7% in meno rispetto agli 839 Euro di listino, mentre iPhone 12 da 64 gigabyte passa a 749 Euro, con uno sconto del 20% in questo caso rispetto ai 939 Euro imposti dal produttore americano. In sconto anche iPhone 12 da 128 gigabyte, a 789 Euro, con uno sconto dell'11% dagli 889 Euro precedenti.

Apple Watch SE con cassa da 40mm GPS Only è invece disponibile a 299 Euro, il 3% in meno rispetto ai 309 Euro di listino, mentre il modello da 44mm viene proposto a 319 Euro, con un risparmio del 5,9% rispetto ai 339 Euro precedenti.

Le AirPods Pro invece possono essere acquistate a 229 Euro, il 17,9% in meno rispetto ai 279 Euro di listino, me in offerta troviamo anche le AirPods con custodia standard del 2019, a 139 Euro, 40 Euro in meno dai 179 Euro di listino.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre consigliamo di consultare lo store locator.