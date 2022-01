Euronics, un weekend di prezzi mai visti sui TV LG OLED: fino al 23 Gennaio

Weekend ricco di sconti quello che è appena iniziato. Euronics infatti ha lanciato tregiorni di super promozioni sui TV LG OLED, che saranno attive fino al prossimo 23 Gennaio 2022. Protagonisti sono tantissimi modelli di varie linee di televisori.

Partendo dalla linea C1, il modello da 55 pollici viene proposto a 1249 Euro, in calo del 34% rispetto al prezzo di listino. La variante da 77 pollici invece passa a 2339 Euro: in questo caso il risparmio è del 42% rispetto ai 3999 Euro imposti dal produttore, mentre se si opta per il modello da 48 pollici si scende a 935 Euro: lo sconto è del 45%.

Passando ai modelli della linea A1, invece, partendo dalla versione da 48 pollici il prezzo imposto è di 819 Euro, mentre per quello da 55 pollici si passa a 969 Euro. Salendo di diagonale, l'OLED65A1 da 65 pollici viene proposto a 1599 Euro, mentre passando a quello da 77 pollici il prezzo è di 1949 Euro, scontato del 50%.

Protagonisti degli sconti sono anche i modelli G1: il TV da 55 pollici passa a 1481 Euro, dai 2299 Euro precedenti, mentre la versione da 65 pollici è disponibile a 1949 Euro, con uno sconto del 41%.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.