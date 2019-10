Euronics, parte il 'Weekend Stellare' fino al 6 Ottobre con tante offerte

Al Sottocosto di Mediaworld risponde anche Euronics, che annuncia oggi il lancio delle nuove promozioni per il fine settimana, che danno il via al "Weekend Stellare" fino al 6 Ottobre. Vediamo insieme quali sono le offerte migliori.

Tra i prodotti in offerta troviamo l'iPhone Xr da 128 gigabyte, che può essere acquistato al prezzo di 699 Euro, l'11,41% in meno rispetto ai 789 Euro di listino imposti da Apple. Il Galaxy S10 di Samsung, anch'esso un top di gamma, passa invece a 739 Euro nella versione con 128GB di memoria interna.

Ricca la proposta per gli smart tv. Il Samsung UE43RU7400UXZT con diagonale di 43 pollici è disponibile in sconto a 379 Euro, per un risparmio di circa 200 Euro rispetto ai 549 Euro di listino, mentre la Sony KD49XG8196BAEP da 49 pollici Ultra HD 4K con schermo a LED è disponibile a 699 Euro, il 30% in meno se confrontato ai 999 Euro del listino del produttore.

Salendo di fascia, troviamo l'LG OLED55C9PLA da 55 pollici con pannello OLED Ultra HD 4K a 1899 Euro, con la variante da 65 pollici che passa a 2699 Euro dai precedenti 3499 Euro

In offerta sono presenti anche le cuffie JBL T560 BT a 32,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in volantino è disponibile a questo indirizzo.