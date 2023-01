Euronics, ecco i Winter Days: doppio sconto IVA per tutto il weekend

In questo freddo sabato di Gennaio 2023, Euronics lancia un volantino a tema he propone i “Winter Days”, con il doppio sconto IVA su TV e smart TV con prezzo pubblico a partire da 499,99 Euro.

La promozione è disponibile esclusivamente presso i punti vendita della catena Euronics con marchio SIEM, e propone uno sconto del 36,08% sui prodotti che rispettano tali requisiti.

Parallelamente, continuano anche i Supersaldi di Euronics che scadranno il prossimo 25 Gennaio 2023 e che propongono un’ampia serie di offerte. l’iPhone 14 ad esempio è disponibile a 949 Euro, il 7% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino, mentre le AirPods di terza generazione calano a 199 Euro, con un risparmio del 9% dai 219 Euro imposti dal produttore. Interessante anche lo sconto sul Lenovo IdeaPad 3, a 799 Euro, con un risparmio del 23% dai 1049 Euro imposti dal produttore. Il TV LG NanoCell 75NANO766QA da 75 pollici, a 999 Euro, con un risparmio del 37% dai 1599 Euro di listino.

Euronics propone anche il pagamento in tre rate mensili a tasso zero ed interessi zero tramite Klarna o Paypal: è necessario scegliere questo sistema direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine.

Per quanto riguarda i Winter Days, invece, consigliamo di consultare lo store locator sul sito web.