Euronics Winter Party, attenti a questi 3 smart TV 4K DVB-T2 LG e Hisense in offerta!

Nel contesto del Winter Party Euronics attivo fino al 2 gennaio 2022 è possibile trovare tantissimi prodotti in offerta nel settore dell’elettronica di consumo. Nell’elenco figurano anche 3 smart TV 4K DVB-T2 con ottimi sconti, di marchi come LG e Hisense. Vediamo assieme i modelli interessati.

Il più intrigante è senza ombra di dubbio il televisore LG OLED55C16LA 2021 che scende da 1.899 Euro a 1.399 Euro. Esso giunge con schermo OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto alla tecnologia HDR lato video e agli standard di qualità video/audio Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. Il sistema operativo installato è la piattaforma proprietaria webOS 6.0 e, ovviamente, non manca lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

Chi intende spendere meno, invece, può optare per il televisore Hisense 58A72GQ con display QLED Ultra HD 4K da 58 pollici, supporto lato video a HLG, HDR10+ e Dolby Vision, decoder audio Dolby Atmos e sistema operativo VIDAA U5.0. In questo caso, il prezzo da pagare è pari a 599 Euro anziché 899 Euro, IVA inclusa. Sia per questo che per gli altri TV proposti si ricorda che, in caso di acquisto online, i prezzi potrebbero variare con l’aggiunta della consegna al piano, della protezione SERENA e dell’eventuale configurazione e installazione del televisore.

Concludiamo il trio odierno con Hisense 55A80G proposto a 899 Euro al posto di 1.499 Euro, un risparmio del 40% davvero intrigante considerato che si tratta di un TV con pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici. Anche in questo caso troviamo il supporto a HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Sempre nel medesimo volantino potrete trovare anche un aspirapolvere Dyson senza fili a un ottimo prezzo.