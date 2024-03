L'Europa accelera sullo SPID unico europeo: entrerà in vigore dal 2026

Mentre il Governo Italiano punta sulla CIE, da Bruxelles arriva la notizia del via libera alle nuove norme per l’identità unica digitale che i cittadini potranno utilizzare per identificarsi ed autenticarsi in tutta l’UE.

Le nuove norme saranno in vigore dal 2026, e faranno in modo che ciascuna persona ed impresa abbia un suo portafoglio europeo per l’identità digitale, che consentirà di effettuare l’autenticazione in maniera semplice ed affidabile per tutti i servizi.

“L’adozione del regolamento sull’identità digitale europea è una pietra miliare nella trasformazione digitale della nostra società. Dare ai cittadini un wallet digitale europeo unico e sicuro che permette di avere sempre controllo dei propri dati personali è un importante passo in avanti per l’Ue, che definirà uno standard globale nel campo della digitalizzazione e migliorerà la sicurezza nell’uso dei servizi online. Inoltre, mettendo i cittadini al centro dell’innovazione, la European digital identity regulation contribuisce a migliorare e semplificare l’accesso ai servizi pubblici online” ha affermato Mathieu Michel, segretario di Stato del Belgio alla semplificazione, digitalizzazione e privacy.

Il quadro approvato dalla Commissione Europea prevede che i singoli stati offrano a cittadini ed imprese dei wallet digitali in cui si potranno collegare le identità digitali nazionali ed i vari documenti. L’aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che questa sorta di SPID europeo, che farà da contenitore per tutti i documenti, potrà essere utilizzato per accedere ai servizi online in ogni paese membro dell’UE.

