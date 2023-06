L'Europa sta per andare a caccia di materia oscura, ecco in che modo!

C'è un brivido di eccitazione che attraversa l'Europa, un'attesa palpabile che si sta per trasformare in realtà. Stiamo parlando del lancio di Euclid, la sonda spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) progettata per dare la caccia alla materia oscura, un mistero che da tempo affascina e sfida la comunità scientifica.

La materia oscura e l'energia oscura sono concetti fondamentali per la nostra comprensione dell'universo, ma è un'entità sfuggente, non emette luce o energia e non può essere rilevata dai sensori convenzionali. Ecco perché Euclid è stato progettato per creare una mappa dettagliata dell'universo, per inferire indirettamente le sue proprietà.

"Non possiamo dire di capire l'universo se la natura di questi componenti rimane un mistero", ha dichiarato il professor Andy Taylor, un astrofisico dell'Università di Edimburgo. "Ecco perché Euclid è così importante." L'entusiasmo per il veicolo spaziale non deriva solo dalla natura della missione, ma anche dal fatto che l'evento stia finalmente per accadere.

Dopo un lungo periodo di attesa, dovuto a complicazioni politiche e logistiche, Euclid è ora programmato per essere lanciato il 1° luglio su uno dei razzi Falcon 9 di SpaceX. Una volta in orbita, utilizzerà la sua potente capacità di tracciare gli ammassi di galassie e altri oggetti celesti che fanno curvare la luce nel suo viaggio verso la Terra.

"Euclid ha la potenza risolutiva del telescopio spaziale Hubble, ma sarà in grado di esaminare un terzo del cielo notturno allo stesso tempo", ha spiegato Stephen Wilkins, un astronomo dell'Università del Sussex. "Ci fornirà una mappa incredibilmente dettagliata dei cieli."

Noi non vediamo l'ora, e voi?