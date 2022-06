Anche l'Europa avrà il suo 'primo uomo' sulla Luna: ecco come

Anche l'Europa vuole il suo "primo uomo" sulla Luna. L'Agenzia spaziale europea (ESA) e la NASA, il 15 giugno scorso, hanno infatti discusso della prospettiva di inviare il primo europeo sul nostro satellite, grazie alla firma di un accordo che rafforza la collaborazione tra le due note agenzie per le future esplorazioni lunari.

NASA ed ESA avevano già concordato che tre astronauti europei avrebbero viaggiato a bordo della navicella spaziale Orion verso il Gateway della NASA, una stazione spaziale orbitante attorno alla Luna come parte del programma Artemis.

Ora, sembra che uno di quegli astronauti potrà fare un ulteriore passo avanti, diciamo "un grande passo avanti"... per l'Europa.

Bill Nelson, amministratore della NASA, dopo aver partecipato ad una riunione del consiglio dell'ESA tenutosi nei Paesi Bassi, ha affermato: "Non vediamo l'ora che un astronauta dell'ESA si unisca a noi sulla superficie lunare, continuando così a rafforzare la nostra fondamentale partnership di lunga data".

"La NASA conta sulla cooperazione con l'ESA per promuovere l'esplorazione della Luna attraverso il programma Artemis, ed il modulo di servizio europeo è la centrale elettrica della navicella Orion", ha aggiunto in una nota.

Inoltre, le agenzie hanno anche firmato un accordo sul Lunar Pathfinder, un satellite per comunicazioni di ultima generazione, pianificato in costruzione dalla società britannica SSTL, di cui l'ESA aveva acquistato i servizi per fornirne poi i servizi alla NASA in cambio del lancio in orbita del Pathfinder stesso.

Come affermato dal comunicato dell'ESA: "Le due agenzie spaziali effettueranno anche test congiunti per creare una rete di navigazione satellitare sulla Luna, proprio come oggi navighiamo utilizzando Galileo e GPS sulla Terra".

Si è anche discusso del futuro della missione ExoMars, dopo che il suo lancio pianificato è stato annullato a causa del conflitto russo-ucraino in corso. Con la speranza di collaborare appunto con la NASA per finalizzare la missione, che esplorerà segni di vita su Marte.

"La NASA sta determinando il modo migliore per supportare i nostri amici europei nella missione ExoMars", ha confermato fiducioso Nelson.

Anche il direttore generale dell'ESA, Josef Aschbacher, ha dichiarato in una conferenza stampa che: "Tutto sta andando per il verso giusto e sono molto fiducioso che troveremo una buona partnership su ExoMars".

Ricordiamo che la missione ExoMars "parla" anche italiano, grazie alle fasi di ultimazione effettuate negli stabilimenti di Torino della Thales Alenia Space.