L'Europa fu colonizzata durante l'ultima era glaciale prima di quello che ci si aspettava

E' incredibile come un semplice resto umano possa cambiare intere credenze portate avanti finora nel campo accademico. Stiamo parlando del caso della mandibola di un uomo vissuto più di 17 mila anni fa. Questa, venendo analizzata, ha rivelato delle informazioni molto interessanti sui moti migratori verso l'Europa dopo l'ultimo periodo glaciale.

I nuovi dati, presentati nello studio pubblicato nella rivista scientifica "Current Biology", sono stati prelevati dalle analisi genetiche della mandibola in questione.

E' apparso subito evidente che il frammento osseo ritrovato appartenesse ad un uomo, di giovane età, che occupò le Alpi meridionali migliaia di anni fa.

L'aspetto sorprendente, però, risiede nel suo genoma. Esso, infatti, conserva delle componenti genetiche tipiche degli uomini che, quasi 20 mila anni fa, abitavano l'Europa orientale e il Vicino Oriente.

Il fatto che una persona del genere, con questa specifica caratteristica del DNA, fosse presente nell'odierna Verona in un periodo in cui, nella teoria, non doveva esserci, ha aperto la strada agli studiosi per formulare una nuova ipotesi: l'Europa iniziò ad essere ri-colonizzata molto tempo prima di quello che si credeva durante l'ultima grande era glaciale, che coprì un periodo della storia della Terra che si aggira tra i 115 mila e 11.700 anni fa.

La mandibola di Riparo Tagliente, chiamata così sulla base del sito in cui venne trovata nel 1963, si è dimostrata fondamentale anche per comprendere meglio i movimenti migratori dei primi uomini in tutta la parte meridionale del nostro continente.

Nello studio, infatti, si afferma che il giovane uomo a cui appartenne questo resto abbia delle affinità genetiche con delle popolazioni che abitarono la Penisola Iberica 19 mila anni fa. Inoltre, sono state trovate anche dei legami con quei gruppi umani che vissero nell'Italia meridionale 14 mila anni fa.

Questo conferma il fatto che i movimenti tra un'area all'altra dell'Europa continentale fossero molto attivi, al punto che nel giro di poche migliaia di anni si poterono radicare nel DNA dei nostri antenati varie caratteristiche miste, che potrebbero addirittura averli aiutati a sopravvivere con maggior tenacia al clima sempre più avverso.