Europa come non l'abbiamo mai vista: La sonda Juno 'saluta' la luna di Giove

Sono passati più di 10 anni da quel lontano 5 agosto 2011, quando la sonda Juno della NASA è stata lanciata nello spazio a bordo di un razzo Atlas V, dalla Cape Canaveral Air Force Station in Florida. Ora, grazie a lei, potremo presto osservare Europa, una delle lune più affascinanti di Giove, come mai prima d'ora. Siete curiosi?

Infatti, proprio oggi giovedì 29 settembre, Juno si è avvicinata a soli 357 chilometri da Europa, così da poter osservare con maggiore accuratezza il probabile oceano che scorre sotto la sua spessa crosta ghiacciata, aumentando quindi la possibilità di scovare anche una qualche forma di vita sottomarina su Europa.

Prima di Juno, solo la sonda Galileo della NASA, più di 20 anni fa (nel 2000), riuscì a sorvolare Europa a soli 351 km, detenendo quindi ancor oggi il record di avvicinamento maggiore.

Gli scienziati sperano inoltre di essere così fortunati da poter osservare possibili pennacchi d'acqua che fuoriescono dalla superficie della luna di Giove, così da poterne valutare le componenti interne.

Scott Bolton, del Southwest Research Institute di San Antonio e capo scienziato della missione Juno, ha affermato: "Dovremmo essere nel posto giusto al momento giusto, ma se siamo così fortunati, è sicuramente una vittoria schiacciante".

Grazie a queste nuove osservazioni, la NASA sarà in grado di pianificare al meglio la sua nuova missione "Europa Clipper", il cui lancio è molto vicino, essendo previsto per il 2024. Anche l'Agenzia Spaziale Europea non è di certo rimasta a guardare, pronta ad inviare, il prossimo anno, il suo Jupiter Icy Moons Explorer, o Juice, verso la luna ghiacciata di Giove.

Non ci resta quindi che attendere domani, o al massimo lunedì, per le incredibili foto scattate da Juno. "Restate sintonizzati". Nel frattempo vi lasciamo con un'immagine del 2014 della NASA, frutto della ricostruzione delle foto scattate negli anni '90 dalla sonda Galileo.

Credit: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

Rimanendo in tema, sapete quanto ci vuole per raggiungere Europa?