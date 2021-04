L'Europa sta per considerare l'energia nucleare 'appropriata e sicura'

Gli esperti dell'Unione Europea hanno recentemente completato una bozza che sembra confermare l'energia nucleare come un investimento che rispetta pienamente gli standard di fonte di energia sostenibile. Frenate l'entusiasmo però: il rapporto è ancora in corso, e potrebbe subire altre riconsiderazioni.

Fino allo scorso anno, infatti, i consulenti a Bruxelles erano divisi sulla questione dell'assegnazione di "un'etichetta verde all'energia nucleare". L'energia nucleare produce livelli molto bassi di emissioni di CO2 che riscaldano il pianeta e sono i principali colpevoli del riscaldamento climatico della Terra (che sta causando davvero tanti problemi).

La Commissione europea aveva bisogno di approfondire l'impatto ambientale dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Il rapporto sullo smaltimento dei rifiuti è arrivato, e sostiene che il nucleare dovrebbe ricevere un'etichetta verde - venendo quindi categorizzato come una forma di energia pulita e, soprattutto, sostenibile.

"Le analisi non hanno rivelato alcuna prova scientifica che l'energia nucleare faccia più danni alla salute umana o all'ambiente rispetto ad altre tecnologie di produzione di elettricità", si legge nel rapporto. I rifiuti nucleari possono essere immagazzinati in formazioni geologiche profonde in modi che sono "appropriati e sicuri", in luoghi come la Francia e la Finlandia.

Altri due comitati europei dovranno svolgere un controllo che durerà tre mesi prima che si raggiunga una decisione definitiva sull'energia nucleare.