L'Europa è stata distrutta da un meteorite... in una simulazione della NASA

Questa settimana un gruppo di esperti internazionali - appartenenti ad agenzie spaziali americane ed europee - ha partecipato a un'esercitazione di una settimana guidata dalla NASA in cui hanno dovuto affrontare uno scenario ipotetico: un asteroide a circa 55 milioni di chilometri di distanza si stava avvicinando alla Terra entro sei mesi.

L'obiettivo dell'esercitazione era, ovviamente, quello di scongiurare il pericolo di schianto in ogni modo possibile. Giorno dopo giorno gli esperti hanno imparato di più sulle dimensioni, la traiettoria e le possibilità di impatto dell'asteroide. Il gruppo ha stabilito che nessuna delle tecnologie esistenti sulla Terra avrebbe potuto impedire all'ipotetica roccia spaziale di colpire la Terra.

In questa realtà (per fortuna alternativa!), l'asteroide si è schiantato sull'Europa orientale. Attualmente nessuna pietra spaziale rischia di colpire il nostro pianeta, ma la NASA e le altre agenzie del mondo stanno comunque tentando di prepararsi per una situazione del genere. "Questi esercizi alla fine aiutano la comunità di difesa planetaria a comunicare tra loro e con i nostri governi per garantire che siamo tutti coordinati nel caso di una potenziale minaccia", secondo Lindley Johnson, ufficiale della difesa planetaria della NASA.

Nello scenario della NASA, l'asteroide è stato "avvistato" per la prima volta il 19 aprile, momento in cui si pensava avesse una probabilità del 5% di colpire il nostro pianeta il 20 ottobre, sei mesi dopo la data della sua scoperta. "Non saremmo in grado di lanciare alcun veicolo spaziale con un preavviso così breve con le capacità attuali", hanno dichiarato i partecipanti della simulazione.

Sì è anche provato a far saltare in aria o distruggere l'asteroide utilizzando un dispositivo esplosivo nucleare, ma a causa delle sue dimensioni tra 54 e 120 chilometri, non ha funzionato. Tutto quello che si poteva fare a questo punto è cercare di evacuare la zona dell'impatto più velocemente possibile. Una simulazione del genere dovrebbe farci capire i rischi che corriamo, nonostante già molte istituzioni stiano cercando dei metodi per respingere gli asteroidi.