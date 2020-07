L'Europa sta per lanciare il suo razzo, diretta imminente: come vederla

Se pensate che gli unici a lanciare razzi in orbita siano gli statunitensi, vi sbagliate di grosso. Infatti, oltre a tutte le missioni estere che abbiamo visto in questi giorni, come quella cinese, anche l'Europa sta per andare "alla conquista dello Spazio". Infatti, c'è un lancio imminente.

Di che missione si tratta

In particolare, stando anche a quanto riportato da Space, la compagnia francese Arianespace si appresta a lanciare in orbita due satelliti tramite il suo razzo Ariane 5. Inoltre, in questa missione rientra anche una "navicella" chiamata Mission Extension Vehicle 2 (MEV-2), pensata per controllare l'orbita dei satelliti e per cercare di far funzionare il più possibile quelli già presenti, in modo da risparmiare un ingente quantitativo di denaro. Il cliente principale è Intelsat, organizzazione mondiale che gestisce le telecomunicazioni via satellite a livello commerciale. Per maggiori dettagli in merito ai propositi di questa missione, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Arianespace (in inglese).

Come seguire la diretta di Arianespace

Stando al canale YouTube ufficiale di Arianespace, la diretta partirà alle ore 22:45 di oggi 31 luglio 2020. Tuttavia, l'effettivo lancio del razzo, che partirà dalla Guyana francese, potrebbe avvenire in seguito: si parla di un lasso di tempo che va dalle ore 23:30 fino alle 00:16 di domani 1 agosto 2020. In ogni caso, potrete vedere la live streaming direttamente tramite il player presente qui sopra.