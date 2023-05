Europa League, le semifinali di Juventus e Roma in chiaro: ecco dove

Manca solo l’ufficialità, ma le trattative sarebbero vicinissime alla chiusura. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sarebbe stato trovato l’accordo per la trasmissione in chiaro delle semifinali di Europa League che vedranno impegnate Juventus e Roma.

Dopo la decisione su Milan-Inter di Champions League, infatti, Sky avrebbe ceduto i diritti alla Rai per l’andata di Juventus-Siviglia in programma l’11 Maggio ed il ritorno Bayer Leverkusen-Roma del 18 Maggio. Entrambe le partite dovrebbero essere trasmesse su Rai 1, mentre l’andata tra Roma-Bayer ed il ritorno tra Siviglia e Juventus dovrebbero andare in onda su TV8, comunque in chiaro.

Il programma quindi dovrebbe essere sostanzialmente il seguente:

11 maggio 2023, ore 21.00 – Juventus-Siviglia (Rai 1)

11 maggio 2023, ore 21.00 – Roma-Bayer Leverkusen (Tv8)

18 maggio 2023, ore 21.00 – Bayer Leverkusen-Roma (Rai 1)

18 maggio 2023, ore 21.00 – Siviglia-Juventus (Tv8)

Analogamente a quanto avvenuto per la semifinale di Champions League, infatti, anche in questo caso è stata applicata la direttiva di Agcom che prevede la trasmissione in chiaro per gli eventi sportivi rilevanti, e dal momento che si tratta di due squadre italiane impegnate nella seconda competizione calcistica più importante del continente, le emittenti sono tenute a garantire la trasmissione in chiaro.

L'ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio.