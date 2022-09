Su Europa, la luna di Giove, potrebbe esistere la 'neve sottomarina'

Nella luna ghiacciata di Giove Europa, il luogo migliore per trovare la vita, e in altri mondi del nostro Sistema Solare si trovano dei possibili oceani che contengono la "neve sottomarina". Proprio per questo motivo la studentessa dell'Università del Texas Natalie Wolfenbarger sta usando le piattaforme di ghiaccio della Terra per studiare questi luoghi.

"Poiché le osservazioni esistenti [dei mondi oceanici] sono per lo più confinate alla superficie, molta attenzione è stata rivolta allo strato più alto del guscio di ghiaccio". Tuttavia, la parte inferiore è probabilmente più importante, ma questo aspetto è stato volontariamente ignorato da parte degli scienziati.

"Quando esploriamo Europa, siamo interessati alla salinità e alla composizione dell'oceano, perché questa è una delle cose che regolerà la sua potenziale abitabilità o anche il tipo di vita che potrebbe viverci", ha dichiarato Wolfenbarger.

Ed è qui che entra in gioco la "neve sottomarina". Quest'ultima si forma in fiocchi - come neve - nella colonna d'acqua e galleggia fino a quando non si attacca alla parte inferiore della piattaforma di ghiaccio; in tal caso, il guscio di ghiaccio di Europa conterrebbe molto meno sale di quanto previsto in precedenza.

Una volta misurati i sali intrappolati nel ghiaccio, potremmo capire sia la conformazione della luna sia come intraprendere delle missioni future per l'esplorazione del satellite.