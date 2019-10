La vita su Europa, la luna di Giove, potrebbe esistere grazie alla protezione del pianeta

L'influenza del più grande pianeta del nostro sistema solare tiene al sicuro uno dei suoi quattro satelliti principali, Europa, dai raggi cosmici. La luna potrebbe ospitare la vita grazie alla presenza di acqua liquida sotto la sua crosta ghiacciata.

A dar peso a questa teoria è una nuova scoperta effettuata da un team di scienziati: Giove, sembra proteggere efficacemente il suo satellite dalle tantissime particelle energetiche che viaggiano nello spazio, secondo quanto visto dalla simulazioni.

Queste radiazioni colpiscono la luna, ma il loro dosaggio non è significativo, scrivono i ricercatori in The Astrophysical Journal Letters. Ci sono due tipi di particelle energetiche che si scontrano con Europa: quelle provenienti dalla magnetosfera di Giove e i raggi cosmici galattici.

Secondo le simulazioni, l'energia proveniente da Giove non riesce a penetrare più di pochi centimetri la superficie della luna, mentre le particelle provenienti dai raggi cosmici possono estendersi anche per diversi metri sotto la superficie della luna.

Tuttavia questo non è un grosso problema, visto che la magnetosfera blocca la maggior parte dei raggi cosmici. Ciò significa che il satellite non viene colpito da massicce dosi di radiazioni e il suo ambiente rimane relativamente incontaminato.

Un motivo in più per l'esplorazione di questo affascinante mondo ghiacciato, in futuro.