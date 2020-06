Europa, la luna di Giove, è il miglior luogo per cercare la vita nel Sistema Solare

Esiste vita all'infuori della Terra? Non lo sappiamo, ma gli esperti hanno intenzione di scoprirlo al più presto. Sono tantissimi gli sforzi atti a rispondere alla domanda, e il luogo più probabile (e soprattutto più facile) in cui trovarla è su Europa, non il nostro bellissimo continente, ma la luna di Giove.

Secondo un nuovo modello, gli oceani che si trovano nel sottosuolo del satellite dovrebbero essere in grado di sostenere la vita. Processi come il decadimento radioattivo o le forze di marea producono calore sufficiente per consentire - molto probabilmente - all'acqua di rimane liquida sulla luna ghiacciata, dove le temperature superficiali non superano mai i -140 gradi Celsius.

La NASA lancerà una missione su Europa nel 2024 e gli scienziati stanno lavorando per capire come cercare dei segni di vita. La parte principale della loro ricerca è focalizzata sulla provenienza dell'acqua. "Siamo stati in grado di modellare la composizione e le proprietà fisiche del nucleo, dello strato di silicato e dell'oceano", spiegano i ricercatori.

Sulla base di ricerche precedenti, gli esperti sanno che Europa è salata, il che porta a sperare che i suoi oceani siano abbastanza simili a quelli della Terra. Una simulazione dei ricercatori ha anche modellato la composizione dell'oceano nel tempo, e ha scoperto che all'inizio della sua storia potrebbe essere stato leggermente acido, come quello del nostro pianeta, con alte concentrazioni di anidride carbonica, solfato e calcio. "In altre parole, la sua composizione è diventata più simile agli oceani sulla Terra. Crediamo che questo oceano potrebbe essere abbastanza abitabile per la vita."

Servono altre informazioni per scoprire l'esistenza della vita, ma gli scienziati sembrano star facendo passi da giganti. "Europa è una delle nostre migliori possibilità di trovare vita nel nostro Sistema Solare. La missione Europa Clipper della NASA verrà lanciata nei prossimi anni, e quindi il nostro lavoro mira a prepararci per la missione, che indagherà sull'abitabilità di Europa", affermano infine i ricercatori.