Europa, la luna di Giove, sembra avere degli oceani salati come sulla Terra

Sembra che per tutto questo tempo Europa, la luna di Giove, abbia nascosto (proprio in bella vista sulla sua superficie) un elemento presente in grandi quantità nei nostri oceani: il cloruro di sodio, il comunissimo costituente principale del sale da cucina.

Questa scoperta suggerisce che l'oceano sotterraneo di Europa potrebbe chimicamente somigliare agli oceani della Terra più di quanto si pensasse in precedenza.

La maggior parte di ciò che i ricercatori sanno di questo misterioso oceano si basa sulle osservazioni della superficie liscia e striata del satellite. Europa è priva di montagne o grandi crateri, ma è attraversata da creste e fessure, create dallo spostamento delle lastre di ghiaccio sopra un oceano liquido, credono gli scienziati.

Usando Hubble, Samantha Trumbo, autore principale dello studio, ha trovato diverse firme spettrali e una di queste apparteneva proprio al cloruro di sodio, molto presente vicino alle creste e fessure del satellite.

Queste particolari formazioni si chiamano Chaos, e su Europa sono più giovani rispetto al resto delle formazioni rocciose. Nonostante le origini di queste formazioni siano ancora oggetto di dibattito, una cosa è certa: che il sale vicino a queste formazioni proviene, molto probabilmente, dal sottosuolo.

La cosa interessante è che la presenza di questo cloruro di sodio potrebbe indicare che il fondo oceanico è idrotermicamente attivo, una caratteristica condivisa sia dalla Terra e da Encelado, la luna di Saturno.

Missioni future come Europa Clipper della NASA e JUICE dell'ESA (Jupiter Icy lune Explorer), hanno intenzione di rivelare quello che sta succedendo sotto la superficie ghiacciata di Europa, per cercare, tra le tante cose, la presenza di vita extraterrestre.