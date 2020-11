Europa: la luna di Giove potrebbe possedere una spettacolare luminescenza

Il mondo ghiacciato che conosciamo come Europa cela molte peculiarità interessanti e, più di recente, alcuni ricercatori hanno suggerito possa avere un’altra, spettacolare proprietà: brillare al buio, proprio come un oggetto luminescente.

Può sembrare un comportamento assurdo se riferito ad un pianeta (sebbene Europa sia molto piccolo, con un diametro di 3121 km), ma è quanto è stato ipotizzato da alcuni ricercatori del Jet Propulsion Laboratory, mediante alcuni esperimenti ottenuti con la tecnica della spettroscopia astronomica.

Il gelido satellite galileiano orbita intorno al gigante gassoso Giove e, mentre esegue il suo valzer, deve resistere anche ad un'incredibile dose di radiazioni: Giove – con il suo campo elettromagnetico potentissimo - cattura e reindirizza moltissime particelle cariche e colpisce la superficie di Europa senza sosta, letteralmente immergendola in un mare di radiazioni.

Il tripudio di radiazioni colpisce i vari materiali presenti sulla superficie del satellite come i sali Solfato di magnesio e Cloruro di sodio, elementi molto comuni anche qui sulla Terra. Uniti a molecole di acqua e ghiaccio, se colpiti con una buona dose di particelle cariche, gli elettroni di questi sali diventano “eccitati”, cioè salgono ad uno stato energetico più alto.

Quando poi è ora di rilasciare energia e tornare al proprio stato originale, il rilascio di energia avviene sotto forma di radiazione luminosa, dando vita al fenomeno della luminescenza. Se immaginiamo il processo su scala globale allora ecco che si ottiene un pianeta luminoso a tutti gli effetti, anche sul lato "in ombra"!

"Siamo stati in grado di prevedere che questo bagliore del ghiaccio notturno potrebbe fornire ulteriori informazioni sulla composizione della superficie di Europa. Il modo in cui questa composizione varia potrebbe darci indizi sul fatto che Europa è il principale candidato per ospitare la vita", ha detto Murthy Gudipati del JPL, autore principale dello studio e pubblicato su Nature Astronomy.

I diversi composti salini reagiscono in modo diverso alle radiazioni ed emettono un proprio bagliore unico. A occhio nudo, questa luminescenza potrebbe apparire sulle tonalità verdi, oppure leggermente sul blu e con vari gradi di luminosità, a seconda del materiale intrappolato negli strati di ghiaccio.

La prossima missione che ha come obiettivo proprio lo studio del satellite gioviano è “Europa Clipper”, che osserverà la superficie della luna in più sorvoli. Gli scienziati della missione stanno esaminando le scoperte degli autori per valutare se il bagliore in questione è rilevabile o meno dagli strumenti scientifici del veicolo spaziale.

Il lancio della sonda avverrà entro il 2025 (con arrivo a destinazione nel 2030), e potrebbe esserci tutto il tempo per montare qualche rilevatore in più e darci ulteriori prove spettacolari di questa luminescenza più unica che rara.