In Europa qualcuno padroneggiava il fuoco prima di Homo Sapiens

Nuove prove suggeriscono che i primi esseri umani in Europa padroneggiavano il fuoco circa 245.000 anni fa. Se questa valutazione fosse corretta, i nostri lontani parenti potrebbero essersi seduti attorno a un falò fino a 50.000 anni prima di quanto si pensasse.

I ricercatori hanno studiato alcuni campioni provenienti dal Valdocarros II, un enorme sito archeologico situato a est di Madrid, riscontrando la presenza di alcuni composti chimici che si formano in presenza di combustione.

"Abbiamo trovato prove certe di oggetti bruciati e questi resti sono organizzati in uno schema, il che suggerisce che sono stati gli esseri umani a creare e controllare il fuoco. La disposizione spaziale del fuoco ci dice che stavano circondando qualcosa, come una casa o un recinto per gli animali", ha dichiarato Clayton Magill, autore dello studio e assistente alla Heriot-Watt University in Scozia.

Tuttavia, non è ancora chiaro quale specie del genere Homo possa aver realizzato i fuochi. Secondo la maggior parte delle stime, Homo sapiens è arrivato in Europa occidentale solo 50.000 anni fa, quindi deve essere stata un'altra specie a costruire il falò. Dopotutto, sappiamo che in nostro continente è stato abitato da altri ominini nel corso della sua storia, tra cui l'uomo di Neanderthal e Homo erectus.

Al di fuori dell'Europa, esistono prove ancora più antiche di esseri umani che giocavano con il fuoco. La tempistica è ancora molto dibattuta, ma ci sono prove che l'Homo erectus utilizzava fuochi controllati circa 1,6 milioni di anni fa.

Comprendere questa linea temporale non è una questione banale. Imparando a conoscere come e quando i nostri lontani antenati hanno iniziato a controllare il fuoco, possiamo dedurre informazioni sulla loro alimentazione, comportamento sociale, capacità cognitive e molto altro ancora.