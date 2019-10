L'Europa si prepara ad esplorare la nostra stella, con il Solar Orbiter

La missione Solar Orbiter dell'ESA, un satellite per l'osservazione della nostra bella stella, ha completato i suoi test in Europa e adesso è pronta per il suo viaggio a Cape Canaveral, alla fine di questo mese, prima del lancio che avverrà a febbraio 2020.

Il veicolo spaziale ha marchio europeo (anche se la NASA ha partecipato alla sua realizzazione). È stato costruito presso l'Airbus Stevenage, nel Regno Unito, e ha trascorso l'ultimo anno presso l'IABG a Monaco, in Germania, dove è stato sottoposto a pesanti test sui meccanismi di spiegamento, a temperature estreme e al vuoto dello spazio.

Una volta lanciato, seguirà un percorso ellittico attorno al Sole portandosi all'interno dell'orbita di Mercurio, a soli 42 milioni di chilometri dalla stella. Le parti esposte al calore dovranno resistere a temperature superiori di 500° C, mentre altre parti, in ombra, a -180 ° C.

Il Solar Orbiter ci fornirà una comprensione approfondita dell'attività della nostra stella, e ci permetterà di comprendere meglio anche le tempeste solari, fenomeni che possono interrompere i sistemi elettrici, le comunicazioni satellitari, il GPS e creare dosi elevate di radiazioni.

Il lancio è attualmente previsto nelle prime ore del 6 febbraio 2020. Una volta nello spazio, la sonda ci fornirà punti di vista mai visti prima della nostra stella, comprese le prime immagini delle regioni polari dell'astro.