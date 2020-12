Europa, regole dure per le aziende Big Tech: multe fino al 10% del fatturato

Multe fino al 10% del fatturato globale. Questo è quello che emerge dalle proposte di legge effettuate dai commissari dell'Unione Europea per coloro che non rispettano le regole in ambito di monopolio e privacy. Date il benvenuto a Digital Services Act (DSA) e Digital Markets Act (DMA).

Stando anche a quanto riportato da Engadget e TechCrunch, l'obiettivo dell'Unione Europea con queste proposte di legge è principalmente quello di evitare che le aziende Big Tech detengano un monopolio. In parole povere, si cerca di evitare che poche società assumano il controllo di determinati mercati senza garantire spazio alla concorrenza.

L'Unione Europea sta dunque rivedendo la regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche, facendo riferimento anche alla possibilità di smantellarle nei casi più gravi. In ogni caso, è bene non aspettarsi "rivoluzioni" di questo tipo sin da subito. Questa misura verrà infatti utilizzata solamente in casi di particolare rilevanza, che per il momento non sembrano ancora essersi verificati in Europa. Tuttavia, l'UE sta gettando le basi affinché questo non avvenga in futuro.

In ogni caso, il DSA coinvolge le varie aziende tech europee, mentre il DMA fa riferimento ai gatekeeper. Le questioni sollevate dall'UE sono diverse e piuttosto varie. Ad esempio, il DMA regola anche i software preinstallati, che devono poter essere rimossi dagli utenti, mentre il DSA cerca di definire le responsabilità in merito ai contenuti pubblicati online. "Quello che è illegale offline è illegale online", ha affermato il vicepresidente della commissione UE Vestager.

Insomma, ci sono novità importanti per quel che concerne il mondo tech in Europa, ma probabilmente ci vorrà ancora un bel po' di tempo affinché si vada oltre alle proposte di legge. Viste inoltre le molteplici questioni coinvolte, ci si aspetta un lungo dibattito. In parole povere, al momento sono state annunciate le proposte di legge: vedremo cosa succederà in futuro.

Potete approfondire DSA e DMA mediante il sito ufficiale dell'Unione Europea.