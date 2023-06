L'Europa si riscalda più rapidamente del resto del mondo

Un nuovo rapporto redatto dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Servizio per i cambiamenti climatici Copernicus dell'Unione europea, delinea una situazione drammatica per il nostro continente. Siccità che fa appassire i raccolti, temperature record della superficie del mare e scioglimento dei ghiacciai senza precedenti.

Negli ultimi decenni, purtroppo, l'Europa si è riscaldata molto più velocemente del resto del mondo. Un dato di fatto incontrovertibile e suffragato dalla moltitudine di dati raccolti nei rapporti dal "The State of the Climate in Europe", con un incremento di circa 2,3 gradi Celsius rispetto ai tempi preindustriali.

Pensate che dagli anni '80, il nostro continente, ha raggiunto un rialzo termico doppio rispetto alla media globale, vedendo l'estate più calda mai registrata proprio lo scorso anno, con paesi come Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito che hanno vissuto il loro anno più caldo mai monitorato.

Il peggio, purtroppo, non è passato anzi, secondo quanto riportato dall'OMM, l'Europa dovrebbe prepararsi ad ondate di caldo sempre più pericolose guidate dal cambiamento climatico, con una maggiore attenzione per le persone più vulnerabili ed i paesi più poveri.

Secondo quanto affermato dal segretario generale dell'OMM, Petteri Taalas, "In Europa, le alte temperature hanno esacerbato le gravi e diffuse condizioni di siccità, alimentato violenti incendi che hanno provocato la seconda più grande area bruciata mai registrata, portando migliaia di morti in eccesso associate alle alte temperature".

D'altronde, sempre secondo il rapporto europeo, il forte caldo ha provocato oltre 16.000 vittime l'anno scorso, inoltre, inondazioni e tempeste hanno rappresentato la maggior parte dei danni con oltre 2 miliardi di dollari causati da eventi meteorologici e climatici estremi.

Il direttore di Copernicus, Carlo Buontempo, ha spiegato: "Sfortunatamente, questi eventi non possono essere più considerati un una tantum o una stranezza del clima. La nostra attuale comprensione del sistema climatico e della sua evoluzione ci informa che questo tipo di situazioni fa parte di un modello che renderà gli eventi climatici estremi più frequenti e più intensi in tutto il continente".

La Prof.ssa Leslie Mabon, Docente in Sistemi Ambientali presso The Open University, ha concluso dicendo: "Questo rapporto conferma due cose che già sappiamo bene: che il cambiamento climatico sta avendo gravi ripercussioni in questo momento in Europa, ma anche che abbiamo le soluzioni necessarie sotto forma di tecnologie per le energie rinnovabili".

Non resta quindi che rimboccarci le maniche e fare di tutto per prepararci e mitigare una situazione che altrimenti potrebbe diventare catastrofica per l'umanità.