Europa, il satellite di Giove, potrebbe avere meno ossigeno del previsto: vita a rischio

Sono diversi i satelliti presenti nel nostro sistema solare che sono stati considerati dagli astrobiologi come dei possibili candidati in cui poter trovare la vita al di fuori della Terra. Fra questi c'è Europa, uno dei satelliti ghiacciati di Giove.

Questo satellite ha infatti profondi oceani sotto la sua superficie ghiacciata, che secondo gli scienziati contengono acqua salata, idrocarburi e vari elementi essenziali alla vita. Alcune agenzie spaziali avevano persino pensato di spedire sulla crosta di questo satelliti dei mini sottomarini, in grado di perforare il ghiaccio ed esplorare le possibili sorprese nascoste.

Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Nature Astronomy ha però stabilito che all'altezza della costa Europa non offre molto ossigeno, una condizione che rende davvero difficile la presenza di organismi negli oceani sottostanti, almeno considerando le forme di vita presenti sulla Terra e che conosciamo.

I dati che sono stati utilizzare per pubblicare questo articolo sono stati prelevati dalla sonda Juno durante il sorvolo di Europa nel corso del 2022. All'epoca la sonda si avvicinò fino a 353 km di distanza dalla superficie, per analizzare chimicamente la struttura del satellite.

Questo è un duro colpo per l'esplorazione spaziale, non solo perché Europa era tra le più probabile candidate ad ospitare la vita all'interno del sistema solare, ma anche perché questa notizia segue la notizia di qualche giorno fa inerente a Titano, che gli scienziati ora ritengono essere completamente inabitabile.

Non è detta tuttavia l'ultima parola. l dato indicato dall'articolo di Nature Astronomy deve essere confermato ad altri studi ed è ancor possibile immaginare che gli oceani di Europa presenti maggiori concentrazioni di ossigeno in profondità, sotto la calotta ghiacciata della superficie.

Inoltre dopo Europa ci sono anche altri satelliti che possono essere considerate candidati ad ospitare la vita, come l'altrettanto ghiacciato Encelado o la tumultuosa Io. Gli astrobiologi inoltre pensano che dobbiamo ancora ampliare le nostre conoscenze inerenti il concetto di vita, che attualmente si limita principalmente a rispettare le regole imposte dalla chimica organica presente sulla Terra. La vita invece per gli astrobiologi può anche assumere forme molto diverso rispetto a quella che conosciamo, basandosi sul silicio, per esempio.

La NASA comunque prevede di raggiungere Europa nei prossimi anni con una nuova sonda, l'EUROPA Clipper, che verrà lanciata il prossimo autunno. La speranza è che raccolga maggior informazioni su questo satellite misterioso ed indichi una nuova strada da seguire per la ricerca.