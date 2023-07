Sicilia stabilisce record europeo di temperature calde, ma c'è un'altra brutta notizia

Lunedì scorso, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) delle Nazioni Unite ha annunciato che il picco di 48.8°C registrato in Sicilia nel 2021 è stato verificato come il record di temperatura più alta in Europa.

"L'OMM ha accettato un nuovo record di temperatura per l'Europa continentale di 48.8 gradi Celsius misurato in Sicilia l'11 agosto 2021," ha dichiarato l'organizzazione con sede a Ginevra. Un comitato di esperti ha verificato l'accuratezza della lettura, ma non ha ancora pubblicato il rapporto completo.

Adesso c'è un'altra brutta notizia: "è possibile che questo record possa essere superato nei prossimi giorni con l'intensificarsi dell'ondata di calore". Il precedente era di 48°C stabilito ad Atene (Grecia) il 10 luglio 1977. Normalmente, il nuovo record di temperatura sarebbe annunciato in una rivista con revisione paritaria, ma l'OMM ha dichiarato di non aver ancora avuto l'opportunità di farlo.

Gli esperti hanno anche affermato che esamineranno eventuali nuovi primati mentre intense ondate di calore colpiscono il sud degli Stati Uniti, il Mediterraneo, il Nord Africa, il Medio Oriente e alcuni paesi in Asia, tra cui la Cina.

Nel frattempo, le affermazioni da parte degli addetti ai lavori sembrano sempre le stesse, ma devono farci riflettere: "il cambiamento climatico e l'aumento della temperatura hanno provocato un aumento delle segnalazioni di record climatici e meteorologici estremi, soprattutto per il calore. Dobbiamo assicurarci che questi record siano verificati per il bene della comprensione scientifica e dell'accuratezza".

Non solo: preparatevi perché nel 2024 sarà peggio di così.