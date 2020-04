L'Europa sta subendo lo stesso calo di inquinamento della Cina a causa del coronavirus

La pandemia causata dal coronavirus ha bloccato tutto il mondo. In modo simile a ciò che è accaduto in Cina durante il blocco totale, l'Europa sta assistendo allo stesso calo dell'inquinamento atmosferico.

I dati forniti dall'ESA e dal satellite Copernicus Sentinel-5P, ci consentono di osservare le differenza tra le emissioni di biossido di azoto in Francia (che potrete trovare in calce all'articolo) nel marzo 2019 e tra il 14 e il 25 marzo di quest'anno. Gli scienziati del Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) stanno utilizzando il satellite per monitorare l'inquinamento in Europa. Non è solo Parigi a mostrare un forte calo, ma anche città come Milano e Madrid.

"Le concentrazioni di biossido di azoto variano di giorno in giorno a causa dei cambiamenti del tempo. Non è possibile trarre conclusioni sulla base di un solo giorno di dati. Combinando i dati per un determinato periodo di tempo, in questo caso 10 giorni, la variabilità meteorologica si riduce in media e iniziamo a vedere l'impatto dei cambiamenti dovuti all'attività umana", afferma Henk Eskes, uno degli scienziati della KNMI.

La maggior parte del diossido di azoto, ovviamente, viene prodotta dagli umani. Non sono solo queste emissioni a diminuire, ma quasi tutto ciò che riguarda l'attività umana. Gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando ad analisi più dettagliate, per cercare di comprendere gli effetti generali dell'arresto del coronavirus. "Per stime quantitative dei cambiamenti nelle emissioni dovuti ai trasporti e all'industria, dobbiamo combinare i dati Tropomi del satellite Copernicus Sentinel-5P con modelli di chimica dell'atmosfera", continua Henk. "Questi studi sono iniziati, ma richiederà del tempo per il completamento."

In Cina, dove i blocchi sono entrati in vigore per primi, le emissioni stanno già iniziando a tornare alla normalità.