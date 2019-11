L'Europa ha terminato gli indirizzi IPv4: cosa succede ora?

La RIPE NCC, l'organizzazione europea responsabile per il monitoraggio delle reti nel Vecchio Continente, ha annunciato che gli indirizzi IPv4 disponibili in Europa sono finiti. E se per molti la news potrebbe risultare negativa, la RIPE ha osservato che i risvolti saranno positivi per gli utenti.

A seguito dell'assegnazione dell'ultimo indirizzo IPv4 disponibile, avvenuta nella giornata di ieri, è iniziato il passaggio al protocollo IPv6, che fino ad ieri era ancora poco usato ma ora rappresenterà una scelta obbligatoria per i provider.

La RIPE infatti spera che il proprio annuncio stimoli l'adozione di IP IPv6, ma ciò almeno al momento sembra improbabile. Gli utenti finali infatti in gran parte non sono interessati all'esaurimento degli indirizzi IP, e lo stesso vale anche per le imprese.

Inoltre, lo stesso organismo francese ha sottolineato che alcuni indirizzi IPv4 presto torneranno disponibili a causa della dismissione e del mancato utilizzo di vari dispositivi di rete, soprattutto in ambito aziendale.

Vari provider però hanno già provveduto a mettere a disposizione dei propri utenti gli indirizzi IPv6, ma una tabella rilasciata dalla RIPE mostra che solo un utente Google su tre utilizza il nuovo protocollo.

I vecchi indirizzi IPv4 che saranno riciclati verranno assegnati seguendo una lisa di attesa, ha specificato la RIPE.