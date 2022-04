L'Europol chiude RaidForums, uno dei forum di hacker più grandi del mondo

Con un comunicato stampa ufficiale,l’Europol ha annunciato di aver chiuso “RaidForums”, uno dei marketplace illegali più grandi del mondo. Nell'ambito dell'Operation Tourniquet, com'è stata soprannominata, le autorità di Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Portogallo e Romania hanno anche arrestato l'amministratore del forum e due dei suoi complici.

Lanciato nel 2015, RaidForums spiega l’Europol è “considerato come uno dei più grandi forum di hacker del mondo”, e vantava una community di oltre mezzo milione di utenti. Al suo interno, gli iscritti vendevano dati per accedere a database rubati appartenenti a numerosi società di alto profilo in diversi settori, ma anche informazioni sulle carte di credito, numeri di conto corrente bancari ed informazioni personali, ma anche nomi utente e password per accedere agli account online. Tutti questi dati erano stati ottenuti tramite violazioni di dati ed altri exploit effettuati negli ultimi anni ai danni di varie compagnie.

L’operazione è stata coordinata a livello internazionale ed è stata la conclusione di un anno di pianificazioni tra le forze dell’ordine coinvolte, che hanno collaborato nell’ambito della Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) dell’Europol, la quale ha consentito di identificare gli obiettivi chiave e stabilire una strategia coordinata.

Si tratta dell’ennesimo duro colpo, dopo che qualche anno fa era stato chiuso DarkMarket, il più grande marketplace del dark web al mondo.