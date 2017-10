Eurosport: acquisiti i diritti per la trasmissione della Formula E

arricchisce ulteriormente la propria offerta di sport motoristici. L’emittente, infatti, ha annunciato di aver acquistato i diritti per la trasmissione del campionato mondiale di, al via dal prossimo 2 Dicembre ad Hong Kong.

Eurosport, alla luce di tale accordo, trasmetterà per i prossimi tre anni tutte e 14 le gare del campionato, tra cui figura anche quella di Roma, in programma il 14 Aprile 2018 nella nostra capitale.

Come notato da molti, però, i diritti saranno esclusivi per tutte le gare, ad eccezione di quelle in scena nel Regno Unito ed Italia. Eurosport si è anche impegnata a concedere accordi di sub-licenza alle emittenti free-to air in mercati selezionati (tra cui figura anche l’Italia), che potranno completare la copertura.

Eurosport, vista l’impossibilità di accaparrarsi i diritti della Formula 1, che dalla prossima stagione potrebbe lanciare un servizio proprietario, completa il bouquet degli sport motoristici, che comprendono già la 24 ore di Le Mans, il World Touring Car Championship e l’SBK World Championship.