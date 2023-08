Eurosport resta su DAZN: rinnovato l'accordo fino al 2026

A pochi giorni dall’annuncio che DAZN trasmetterà tutte le partite dei Mondiali di Basket, la piattaforma di live streaming ha anche comunicato il rinnovo dell’accordo con Warner Bros Discovery per il mantenimento dei canali di Eurosport nel proprio bouquet.

Nella fattispecie, Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD resteranno su DAZN in Italia, Spagna, Germania, Austria e Svizzera fino al 2026, con tutto il catalogo di contenuti comprensivo degli Australian Open e Roland Garros di Tennis, il Tour de France e Gio d’Italia e gli sport invernali con i Mondiali di Sci.

“Il rinnovo per i prossimi tre anni di questo accordo strategico con Warner Bros. Discovery per i contenuti Eurosport su DAZN definisce ancora di più il nostro impegno nel portare i grandi eventi sportivi, con alcune tra le più emozionanti competizioni a livello mondiale di tennis, ciclismo e sci, a un numero sempre maggiore di tifosi, arricchendone l'offerta multisport presente in app. Siamo entusiasti di offrire a tutti gli appassionati un’offerta di intrattenimento sportivo ancora più completa e premium” ha commentato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“Siamo entusiasti di estendere la partnership di Warner Bros. Discovery con DAZN e di continuare a condividere Eurosport con il suo bacino di utenti. Come destinazione sportiva leader in Europa, riteniamo che Eurosport rappresenti un'offerta molto interessante e complementare alle proposte di contenuti dei nostri partner. DAZN è stato un partner apprezzato in Spagna, Italia, Germania, Austria e Svizzera negli ultimi tre anni e il nostro accordo è un altro esempio di come riusciamo a dare agli appassionati di sport la possibilità di seguire le competizioni che amano nel modo che preferiscono” è il commento di Tom Sheppard di Warner Bros Discovery.