Eutelsat Hotbird 13F è pronto: il lancio del satellite è previsto per il 13 ottobre

Ci siamo! È pronto al lancio il nuovo satellite europeo Eutelsat Hotbird 13F che andrà a migliorare la trasmissione di oltre mille canali televisivi non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente e Africa settentrionale.

Si tratta del primo satellite costruito da Airbus per Eutelsat, incentrato sulla piattaforma satellitare per telecomunicazioni Eurostar Neo nata dalla collaborazione tra l'Agenzia spaziale Europea (Esa), l'agenzia spaziale francese (Cnes) e quella britannica.

Nonostante molto presto 1 puntino su 15 nel cielo sarà causato da un satellite, i lanci non si fermano. È stato programmato infatti alle 5.30 ora Italiana del 13 ottobre dalla base americana di Cape Canaveral in Florida. Il dott. Pascal Homsy, direttore tecnico di Eutelsat, durante una conferenza stampa ha tenuto a precisare: "Questo è un ambiente estremamente competitivo e non potevamo rinviare il lancio per aspettare che fossero pronti i lanciatori europei."

Eutelsat Hotbird 13F rappresenta il primo di due "fratelli" che andranno a rimpiazzare tre satelliti oramai obsoleti, con Eutelsat Hotbird 13G che verrà lanciato il prossimo mese. Si tratta di un'invenzione molto competitiva grazie soprattutto all'efficienza della propulsione elettrica che permette al satellite di trasportare un peso di carico maggiore. Naturalmente il razzo è stato costruito direttamente dalla ormai celebre SpaceX.

Dopo il satellite italiano che ha filmato l’impatto di DART con un asteroide, ecco dunque un nuovo emozionante appuntamento. La data del lancio è sempre più vicina e anche se avrà una risonanza mediatica indubbiamente minore, rimane pur sempre un momento affascinante.