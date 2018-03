Eutelsat: in arrivo in Italia la TV 4K HDR, si parte con Sky Sport F1

Eutelsat, attraverso un comunicato stampa diffuso e giunto in redazione, ha annunciato l'ingresso in Italia della della TV 4K HDR (High Dynamic Range). L'avvio delle trasmissioni è coinciso con il via della nuova stagione di Formula 1, e nella fattispecie con ilvinto dasulla nostra

Una tre giorni densa di emozioni che rappresenta solo la prima delle 21 tappe della stagione di Formula 1 appena cominciata. Infatti, grazie a Sky Q, tutte le gare del campionato 2018 verranno veicolate via satellite in diretta in HDR, tecnologia rappresentativa della più grande evoluzione della TV in termini di qualità dell’immagine dopo l’esordio dell’HD avvenuto oltre 10 anni fa. L’attesa scelta di Sky di introdurre l’HDR va infatti oltre il solo incremento del numero pixel che garantisce il 4K (da 2 milioni di pixel dell’HD a 8 milioni), esaltando l’esperienza di visione anche con un sostanziale aumento della gamma dei colori.

In particolare, la soluzione è capace di conferire a ciascun pixel una qualità unica rendendo non solo ogni immagine viva e profonda, ma soprattutto permettendo allo spettatore di entrare in una nuova esperienza di visione caratterizzata da contrasti reali. Anche in virtù dell’elevata banda che è in grado di garantire il satellite in nella distribuzione del segnale, il pubblico raggiunge un livello di coinvolgimento senza precedenti e per la prima volta ha la possibilità di vivere con un realismo sensazionale ogni istante e ogni dettaglio del Gran Premio.

“Il Mondiale di F1 in 4K HDR - afferma Renato Farina, amministratore delegato di Eutelsat Italia – conferma la forte spinta innovativa di Sky, che Eutelsat ha costantemente supportato nel quadro di una relazione divenuta sempre più intensa. Nel 2006 questo cammino verso il futuro ha portato alle prime trasmissioni HD in Italia e oggi varca la dimensione dell’HDR. Un risultato significativo per il pubblico televisivo del nostro Paese che sottolinea come il satellite rappresenti la tecnologia ideale per la trasmissione di contenuti televisivi in altissima qualità tecnica”.