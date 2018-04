Eutelsat: al via la trasmissioni dei canali televisivi della NASA in HD ed UHD

Eutelsat Communications ha annunciato che i canali NASA in Alta Definizione (NTV-3) e in Ultra Alta Definizione (NTV-4) saranno trasmessi per la prima volta in chiaro attraverso i suoi satelliti in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Africa Sub-Sahariana.

I telespettatori, quindi, potranno visualizzare sulle proprie televisioni le spettacolari immagini fornite dall'Agenzia Spaziale Statunitense. La copertura comprenderà i lanci dei missili, dirette dalla Stazione Spaziale Internazionale, vedute della Terra dallo spazio, esplorazioni dello spazio profondo, il sistema solare, Marte, repliche di classici NASA come il programma Apollo e documentari sugli ultimi progetti di Ricerca e Sviluppo condotti.

NASA TV HD verrà trasmesso in chiaro da Hotbord, per il pubblico tv di Europa, Medio Oriente e Nord Africa, mentre NASA TV Ultra HD verrà distribuito anche dalla piattaforma FranSat TV, e sarà prodotto da Harmonic, sfruttando le più innovative tecnologie di elaborazione e distribuzione di filmati Ultra HD, consentendo una risoluzione dell'immagine quattro volte superiore rispetto allo standard HD.

In questo modo, Eutelsat diventa il primo operatore satellitare a rendere accessibili i canali NASA ad una base di audience vasta ed in forte crescita. I telespettatori, però, dovranno essere dotati di un recente set TV 4K Ultra HD, con tuner satellitare certificato FRANSAT ed un modulo C+CAM.

Di seguito le linee guida di Eutelsat su come ricevere i canali.

NASA TV Ultra HD (NTV-4) – 4k UHD, HEVC encoding

Su HOTBIRD (13° Est)

Frequenza: 11373 MHz

Polarizzazione Orizzontale, DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4

Symbol rate: 27500

Su EUTELSAT 5 West A (5° Ovest)

FRANSAT

Frequenza: 12732 MHz

Polarizzazione Verticale, DVB-2, 8PSK, FEC 3/4

Symbol rate: 29950

NASA TV HD (NTV-3) – MPEG-4 encoding

Su HOTBIRD (13° Est)

Frequenza: 11373 MHz

Polarizzazione Orizzontale, DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4

Symbol rate: 27500

Su EUTELSAT 7B (7° Est)

Frequenza: 10887 MHz

Polarizzazione Orizzontale, DVB-S2, QPSK, FEC 4/5

Symbol rate: 30000.