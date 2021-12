EUV, per scendere sotto i 3 nanometri serviranno 300 milioni di dollari

Ormai è chiaro. Se da una parte, infatti, la roadmap di Intel verso l'Era Angstrom ha abbandonato i nanometri, non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda Samsung, TSMC e tanti altri player, ormai in piena corsa verso il nodo più piccolo possibile.

Per molti sembrava impossibile che si scendere al di sotto di processi produttivi a 10 o addirittura 7 nanometri, l'industria è riuscita brillantemente a dimostrare il contrario, complice anche l'avvento della fotolitografia EUV. In questo contesto si inserisce la stampante ad alta apertura numerica di ASML.

Questa macchina, dal costo di ben 300 milioni di dollari, consentirà ai produttori di sfondare facilmente il muro dei 3 nanometri, consentendo di raggiungere nuove frontiere in termini di densità dei transistor. Tra i primi clienti di ASML, tra l'altro, figura anche il nome di Intel, che di recente ha proposto la sua piccola grande rivoluzione nel segmento desktop grazie alla sua prima architettura ibrida, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Intel Core i9-12900K e i5-12600K.

Una macchina che potrebbe sconvolgere gli attuali assetti dell'industria, vista la facilità con cui è possibile superare limiti di grandezza che stanno mettendo a dura prova i nomi più altisonanti del settore. Con ASML High NA è possibile raggiungere risoluzioni particolarmente elevate nello stampo di un wafer, consentendo di snellire di gran lunga il processo di produzione EUV ed evitando ulteriori step per l'aggiunta di specifiche aggiuntive.

Questi prodotti saranno a disposizione delle principali fonderie già a partire dal 2023, mentre nel 2025 dovrebbero consentire di operare anche per la produzione di massa.