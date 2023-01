Evadere dal carcere non è un reato in molti paesi europei

Penserete che evadere da un carcere sia illegale? In realtà in molti paesi (perfino europei) non lo è. Diverse nazioni, tra cui Belgio, Germania, Austria e Messico, riconoscono il diritto dei detenuti di tentare di evadere a causa del diritto della natura umana di lottare e tentare di raggiungere la libertà personale.

Nel 1880, pensate, il Reichstag, l'organo legislativo dell'Impero tedesco, dichiarò il diritto delle persone all'auto-liberazione, che includeva la possibilità di tentare la fuga se imprigionati (non in America, quindi la fuga da Alcatraz è un reato). Un giudice della Corte Suprema messicana ha anche affermato che "il desiderio fondamentale di libertà è implicito in ogni uomo, quindi cercare di scappare non può essere considerato un crimine."

In molti di questi paesi, quindi, se un galeotto dovesse tentare la fuga e venisse catturato nuovamente, non verrà aggiunta una pena extra da scontare per il suo gesto. Paradossalmente, però, molte volte l'evasione non è permessa dal carcere e, qualora dovesse succedere, la violazione di queste regole potrebbe comportare la negazione della libertà condizionale.

Ovviamente questa possibilità è stata limitata da altri "sotterfugi giuridici". Ad esempio, se qualcuno dovesse scappare per corruzione (magari pagando qualche guardia), furto (del veicolo per scappare) o distruzione di proprietà (rottura delle mura della prigione o di qualsiasi altro oggetti), tali reati non saranno giustificati dalla legge e verranno aggiunti alla pena.

Mentre in Germania evadere dalla prigione non è reato, lo è evadere con i vestiti del carcere (visto che è tecnicamente considerato un furto di vestiti). In Italia invece l’evasione è un reato e prevede una pena aggiuntiva da uno a tre anni. Discorso diverso è per un altro tipo di evasori, quelli fiscali, che saranno cercati dall'IA.