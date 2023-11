Evangelion scritto in modo errato sulla scheda madre Asus ROG

Dopo la storia della pizza gratis da Domino's, è giunto il momento di fare riferimento a un'altra stranezza notata dal Web. Questa volta c'è di mezzo una scheda madre.

A tal proposito, come riportato anche da PCGamesN, nonché come prontamente segnalato su Reddit, tra i risultati di una recente collaborazione tra Asus ROG e l'anime Neon Genesis Evangelion c'è anche la scheda madre ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition, che propone un design incentrato su EVA-02 e Asuka.

Il prodotto viene descritto così: "dopo aver catturato l'attenzione con il tema rosso e arancione caratteristico di EVA-02 e con tracce di verde, i dettagli artistici continuano ad arrivare". Non sono però i dettagli artistici ad aver attirato l'attenzione, bensì il fatto che in vari contenuti pubblicati sul Web, compreso un video del canale YouTube CEHunter, si nota la scritta "EvangeNlion". Come ben potete immaginare, più di qualche utente si è chiesto come sia stato possibile.

In ogni caso, guardando adesso al portale ufficiale di Asus ROG le immagini del modello ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition sembrano mostrare correttamente la scritta "Evangelion", anche nella parte della scheda madre coinvolta. Tuttavia, in calce potete trovare un'immagine che mostra la scritta errata impressa su un'unità reale (l'errore si nota in più contenuti pubblicati sul Web, come spiegato anche da alcuni utenti su Reddit: ad esempio, tramite WayBack Machine si apprende che persino le immagini del portale ufficiale di Asus ROG inizialmente mostravano "EvangeNlion").