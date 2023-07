Contro l'evasione fiscale l'Agenzia delle Entrate schiera anche l'intelligenza artificiale

L’Agenzia delle Entrate è pronta a mettere in campo anche le nuove tecnologie contro l’evasione fiscale. Ad annunciarlo il viceministro dell’Economia e Finanze, Maurizio Leo, nel corso di un intervento tenuto al convegno “Facciamo Semplice l’Italia”.

Il deputato ha affermato che “la lotta all’evasione la dobbiamo fare e la faremo nel modo più efficace possibile, ma con strumenti nuovi, con la tecnologia di cui disponiamo. Dobbiamo usare la fatturazione elettronica e l’intelligenza artificiale, attraverso le quali siamo in grado di dire al contribuente ‘questo è il tuo reddito’, senza fare sconti a nessuno”.

Secondo Leo, “la lotta all’evasione va fatta e la faremo nel modo più efficace possibile, ma dobbiamo farla con mezzi nuovi”. Nessuna informazione ovviamente sul possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale per scovare gli evasori, ma nella pubblica amministrazione italiana si stanno facendo sempre più largo sistemi di questo tipo: proprio qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa all’arrivo del nuovo assistente virtuale sul sito iNPS che si basa proprio su un modello d’intelligenza artificiale di tipo generativo.

Di recente,l’IA è finita anche nelle proteste degli attori di Hollywood che hanno iniziato a scioperare e chiesto garanzie sul suo utilizzo per le produzioni in quanto nella loro visione “l’intelligenza artificiale rappresenta una minaccia cruciale per le professioni creative e tutti gli attori e gli artisti meritano un contratto che li tuteli dallo sfruttamento del proprio volto e talento senza consenso e retribuzione”.