Gli eventi climatici estremi potranno mettere in ginocchio intere economie

Secondo il nuovo studio della dott.ssa Laura Niggli dell'Università di Zurigo, gli effetti a cascata delle condizioni meteorologiche estreme, come le recenti ondate di caldo che combinano alte temperature e siccità, e l'interconnessione con servizi e settori critici, hanno il potenziale di destabilizzare interi sistemi socioeconomici.

La ricerca, pubblicata su PLOS Climate, rivela come negli ultimi decenni, la frequenza e l'entità degli estremi climatici concomitanti sono aumentati pericolosamente. Questi eventi possono interessare molte risorse, settori e sistemi diversi dell'ambiente umano, inclusi la sicurezza, la salute ed il benessere, anche se molte valutazioni del rischio considerino solo eventi individuali.

Per comprendere meglio tali rischi, la dott.ssa Niggli e colleghi hanno condotto inizialmente un'analisi qualitativa esaminando gli studi di otto eventi storici simultanei di caldo e siccità estremi in Europa, Africa e Australia.

In seguito, hanno compilato esempi di impatti interconnessi su diversi servizi e settori critici, inclusa la salute umana, i trasporti, l'agricoltura e la produzione alimentare e di energia. Ad esempio, i gravi eventi di siccità hanno anche ridotto le opzioni di navigazione fluviale, limitando quindi il trasporto di merci fondamentali.

Inoltre, anche il trasporto ferroviario e quello aereo sono stati contemporaneamente ostacolati quando il calore prolungato ha deformato rispettivamente i binari e l'asfalto delle piste d'atterraggio.

Utilizzando questi dati, i ricercatori hanno creato modelli degli effetti interconnessi di eventi simultanei di calore e siccità su tali servizi e settori, scoprendo come i più importanti processi a cascata, e le loro interconnessioni, fossero incentrati sui settori della salute, dell'energia, dell'agricoltura, della produzione alimentare.

Addirittura, in alcuni casi, le misure di risposta per un settore hanno avuto effetti negativi su altri. Gli studi futuri dovrebbero quindi concentrarsi sulle misure di risposta nei sistemi interconnessi per migliorare la nostra difesa dagli eventi estremi.

"Questo studio presenta informazioni quantitative ed una comprensione qualitativa senza precedenti sugli impatti degli eventi climatici estremi nelle principali regioni del mondo negli ultimi 20 anni. Contribuisce a nuove intuizioni su come questi impatti si propagano a cascata attraverso i sistemi critici (salute, energia, cibo produzione, ecc.) e sottolinea l'importanza di considerare adeguatamente tali eventi negli sforzi di adattamento", ha affermato la dott.ssa Niggli.

D'altronde, già un altro studio aveva affermato che, qualora non facessimo nulla a riguardo, il cambiamento climatico potrà essere catastrofico per l'umanità.